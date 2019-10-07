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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
07.10.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

İstanbul'un ortasında kimyasal varil paniği

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İstanbul Bahçelievler'de bir dükkanda içinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil patladı. Patlamanın şiddetiyle yola fırlayan varil kapağı park halindeki bir araca çarptı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Mahmutbey Caddesi'ndeki bir sokakta apartmanın zemin katında bulunan dükkanda meydana geldi. Dükkan içinde bulunan kişiler içinde kimyasal madde olduğu belirtilen bir varilin kapağı açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan varilin metal kapağı patlamanın şiddetiyle yola fırladı. Şans eseri varili açmaya çalışan esnaftan kimse yaralanmadı.

Patlamanın ardından sokakta panik yaşandı. Şiddetli patlama sesini duyan ve ne olduğunu anlamaya çalışan sokak esnafı da olay yerinde toplandı. Varilden fırlayan parça park halindeki bir aracın ön kısmında hasara neden oldu.

GÜVENLİK KAMERASI

Patlama ve metal kapağın yola fırladığı anlar ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde büyük bir hızla yola fırlayan metal kapağın park halindeki bir araca zarar verdiği görülüyor. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi de birkaç adımlık mesafeyle kapağın kendisine çarpmasından şans eseri kurtuluyor.

İstanbulun ortasında kimyasal varil paniği

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