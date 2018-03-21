Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'un işlek karayolunda kaza... 2 şerit trafiğe kapandı

    İstanbul'un işlek karayolunda kaza... 2 şerit trafiğe kapandı

    Özgür EREN-İSTANBUL DHA
    21.03.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Haliç Köprü çıkışında zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada iki şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kaza D-100 karayolu Haliç orta köprü Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında medyana geldi. 34 HZ 1816 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya önünde bulunan 34 LM 1764 plakalı araca  çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da kontrolden çıkarak önünde ilerleyen başka bir araca vurdu. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    İKİ ŞERİT KAPANDI

    Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Demirkan "Arkadan araç hızlı geldi. Bir anda bize çarptı. Biz de öndeki araca vurmak zorunda kaldık. Biri çocuk 3 kişi yaralandı" diye konuştu.

    D-100'de kaza: 2 yaralıD-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    daha fazla video için

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri