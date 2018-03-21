İstanbul'un işlek karayolunda kaza... 2 şerit trafiğe kapandı

Kaza D-100 karayolu Haliç orta köprü Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında medyana geldi. 34 HZ 1816 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya önünde bulunan 34 LM 1764 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da kontrolden çıkarak önünde ilerleyen başka bir araca vurdu. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ ŞERİT KAPANDI

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Demirkan "Arkadan araç hızlı geldi. Bir anda bize çarptı. Biz de öndeki araca vurmak zorunda kaldık. Biri çocuk 3 kişi yaralandı" diye konuştu.