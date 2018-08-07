İstanbul'un iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'un iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı
GeriGündem İstanbul'un iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
07.08.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

İstanbul'un iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında dünyanın ilk üç katlı tüp tüneli de vardı. Tünel için yakın zamanda ihaleye çıkılacak. Hem raylı sistemin hem araçların kullanacağı tünel, boğazın iki yakasını 6'ncı kez birleştirecek. Peki tünelin güzergahı neresi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 katlı büyük İstanbul tünelini 100 günlük hedeflerinin arasına koydu. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak. İstanbul deyince akla ilk gelen sorun trafik. Trafiğe çıkan araç sayısı her gün artıyor. Hal böyle olunca da bu sorunu çözmek için yeni projeler yapılıyor. O projelerden birisi de 3 katlı büyük tünel. Tünelden hem raylı sistem geçecek hem de araçlar kullanabilicek. Tünelin orta katını metro kullanacak. Alt ve üst katlarını ise araçlar.

Tünel güzergahı neresi olacak?

CNN TÜRK muhabiri Zeynep Karamustafa ve kameraman Serkan Emekçi'nin haberine göre, tüp tünel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli ile birleşecek. Ortaya çıkan tek tünelle Boğaz altından geçiş sağlanacak. Tüp tünel, 9 metro hattı ile entegre olacak. Tünelin raylı sisteminin Avrupa Yakası ayağı İncirli'den başlacak o hat önce Mecidiyeköy'e gidecek. Ardından da Rumeli Hisarı'na ulaşacak. Ordan tünele girilecek ve Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye ulışalacak. Tünelin araçları taşıyacak olan kısmı Hasdal'dan başlayacak. Rumeli Hisarı'ndan tünele girip karşıya geçecek ve Anadolu Yakası'nda Çamlık'ta TEM'e bağlanacak.

İstanbulun iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor İşte güzergahı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl olur?

Kistik Fibrozis nedir?

Kurban timi eğitimde!

'En korkunç çocuk istismarı davası'nda karar çıktı