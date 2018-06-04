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    İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Bir anda yolda yürüyen kadına saldırdı

    İSTANBUL (İHA)
    04.06.2018 - 19:57 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın güpegündüz saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

    Olay, Beyoğlu'nda 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa A. adli şahsın saldırısına uğradı. Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Biranda genç kadının üzerine atlayan Mustafa A.'nın neden saldırdığı öğrenilemedi. Genç kadının şikayeti üzerine mahkemeye çıkan saldırgan tutuklanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

    Kameralara yansıyan görüntülerde, genç kadın ve 2 arkadaşı kaldırımda yürüyor. Bu esnada önlerinden yürüyen şahıs biranda genç kadına saldırıyor. Arkadaşları genç kadını kurtarmak için hemen müdahale ederken, o esnada caddeden geçen 2 polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinden kurtarıyor. 

    Etiketler: saldırı , İstanbul , gündem
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