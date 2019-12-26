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Çetin AYDIN - İSTANBUL
26.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’un cinayet raporu

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İstanbul’un cinayet raporu

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, 1 Ocak-24 Aralık 2019 tarihleri arasında megakentte meydana gelen cinayetlere ilişkin raporunu açıkladı.

İşte o veriler:

Cinayetle sonuçlanan 260 olay meydana geldi.

 52’si kadın 282 kişi öldürüldü.

254 olayın failleri yakalandı, 6’sı için çalışmalar sürüyor.

Öldürülenlerden 229’u Türk vatandaşı, 50’si yabancı uyruklu. 3’ünün ise kimliği belirlenemedi.

Olaylara adı karışan 645 şüphelinin 515’i Türkiye vatandaşı. 127’si yabancı uyruklu.

Şüphelilerin 612’si erkek. 31’i kadın.

123 kişi tabancayla, 88 kişi bıçakla, 12 kişi tüfekle, 13 kişi darpla, 9 kişi boğma, 25 kişi ise farklı yöntemlerle öldürüldü.

Fatih 27 olayla en çok cinayet işlenen ilçe oldu.

Günlere göre cinayetlerde 50 olay pazartesi, 34 olay salı, 30 olay çarşamba, 30 olay perşembe, 26 olay cuma, 40 olay cumartesi, 50 olay pazar günleri yaşandı.

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