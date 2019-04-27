İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor - Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu gibi birçok ilçeye onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ’nin 27 Nisan tarihli su kesintisi programı ve kesintilerin saat aralığı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaşmaya devam ediyor. 27 tarihli kesinti programına göre, birçok ilçeye arıza onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte İSKİ’nin güncel su kesintileri…
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler :Tayakadın Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 09:01:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 11:07:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : kitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 08:41:11.0
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Paşabahçe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:30:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kececi Piri Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Kocatepe Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Kulaksız Mah,Piri Paşa Mah,Hüseyinağa Mah,Cukur Mah,Cihangir Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Fetihtepe Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Halıcıoğlu Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Açıklama: İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama: İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler: Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe :Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 11:16:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah,Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah,Cebeci Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi :2019-04-27 10:41:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 09:49:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 2019-04-27 10:58:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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