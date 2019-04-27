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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor - Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor - Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu gibi birçok ilçeye onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ’nin 27 Nisan tarihli su kesintisi programı ve kesintilerin saat aralığı...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaşmaya devam ediyor. 27 tarihli kesinti programına göre, birçok ilçeye arıza onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.  İşte İSKİ’nin güncel su kesintileri…

Arıza Kesinti

İlçe :  Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler :Tayakadın Mah

Açıklama  :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :  2019-04-27 09:01:52.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe:  Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler     :  Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah

Açıklama  :     İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   : 2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi   : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler  :  Mahmutbey Mah

Açıklama   :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :   2019-04-27 11:07:33.0

Bitiş Tarihi    : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  :   Başakşehir

Etkilenen Mahalleler  : kitelli Osb

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 2019-04-27 08:41:11.0

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe    :   Beykoz

Etkilenen Mahalleler :  Paşabahçe Mah

Açıklama   :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :   2019-04-27 10:30:32.0

Bitiş Tarihi  : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe:  Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler  :   Kececi Piri Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Kocatepe Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Kulaksız Mah,Piri Paşa Mah,Hüseyinağa Mah,Cukur Mah,Cihangir Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Fetihtepe Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Halıcıoğlu Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama :    İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   : 2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi   :  Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe :  Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler :   Vişnezade Mah,Muradiye Mah

Açıklama:   İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :  2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi  :   Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  :    Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah

Açıklama    :  İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi  : 2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi    :   Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe         :  G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler   : Karadeniz Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Açıklama: İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :   2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi   :  Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler:  Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Açıklama   :   İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :   2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi   :  Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe :Sarıyer

Etkilenen Mahalleler  :   Ayazağa Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-04-27 11:16:24.0

Bitiş Tarihi  : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     : Sultançiftliği Mah,Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah,Cebeci Mah

Açıklama :  İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :  2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi :   Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  :    Tuzla

Etkilenen Mahalleler     : Aydıntepe Mah

Açıklama   :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :2019-04-27 10:41:30.0

Bitiş Tarihi      : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe   :    Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     : Bahçelievler Mah

Açıklama  :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :  2019-04-27 09:49:53.0

Bitiş Tarihi  :  Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe :  Şişli

Etkilenen Mahalleler     : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah

Açıklama  :    İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :  2019-04-27 10:58:59.0

Bitiş Tarihi  :    Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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