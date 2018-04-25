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    İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek?

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü ve Pendik ilçelerinde yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 ve 27 Mart’ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Peki sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 25- 26 Nisan tarihli arasında su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 10 saati aşan kesintiler yaşanacak. Kesintiden, Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Maltepe, Sarıyer etkilenecek. 

    BÜYÜKÇEKMECE

    Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
    Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BAHÇELİEVLER

    Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah, Hürriyet Mah, Kocasinan Mah, Merkez Mahyenibosna
    Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BAKIRKÖY

    Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah
    Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    BEYLİKDÜZÜ

    Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
    Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ESENYURT

    Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah,Pınar Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Cumhuriyet MahA
    çıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

    KÜÇÜKÇEKMECE

    Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
    Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    MALTEPE

    Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah,Aydınevler Mah
    Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Problemi
    Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 10:29
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    SARIYER

    İlçe : SarıyerEtkilenen Mahalleler : Maden Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:12
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

    Etiketler: sular ne zaman gelecek , SeoHaber , NoMobil , gündem
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