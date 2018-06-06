İstanbullulara iyi haber! En geç ağustos ayına kadar...

Sabah gazetesinden Zeynel Yaman'ın haberine göre, ocak ayında ilk etabı açılan hattın en geç ağustos ayında hizmet vermesini sağlamak amacıyla sinyalizasyon testleri yapılıyor. Uluslararası akredite kuruluşlar tarafından teknik onayı verilerek devam eden testler, yüzde 100 hatasız gerçekleştirildikten sonra bir sonraki aşamaya geçiliyor.

Uluslararası akredite kuruluşlar tarafından onay verilerek yürütülen testler, boş metro vagonlarıyla 24 saatlik sürüşlerle gerçekleştiriliyor. Vagonların sinyalizasyon uyumu ve kumanda edilebilirliği ölçülerek tüm ihtimallere göre güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor. Testlerin bitiş takvimine göre açılış için gün verilecek.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri en geç ağustos ayına kadar hattın hizmete açılmasını planlıyor. Teknik altyapı ve detayları sona eren metro hattı, Anadolu yakasının en önemli ulaşım ağlarından biri olarak hizmet verecek. Metrobüs, Marmaray, deniz ulaşımına direkt entegre olması nedeniyle toplu taşıma konforunun artırılması ve araç trafiğinin azaltılmasını sağlayacak.