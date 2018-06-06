Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbullulara iyi haber! En geç ağustos ayına kadar...

    İstanbullulara iyi haber! En geç ağustos ayına kadar...

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul'un ilk sürücüsüz metrosu olarak hizmet veren Üsküdar-Sancaktepe metro hattının Yamanevler-Madenler bölümünde test sürüşleri devam ediyor. Hattın en geç ağustos ayında hizmet vermesini sağlamak için çalışmalar sürüyor.

    Sabah gazetesinden Zeynel Yaman'ın haberine göre, ocak ayında ilk etabı açılan hattın en geç ağustos ayında hizmet vermesini sağlamak amacıyla sinyalizasyon testleri yapılıyor. Uluslararası akredite kuruluşlar tarafından teknik onayı verilerek devam eden testler, yüzde 100 hatasız gerçekleştirildikten sonra bir sonraki aşamaya geçiliyor.

    Uluslararası akredite kuruluşlar tarafından onay verilerek yürütülen testler, boş metro vagonlarıyla 24 saatlik sürüşlerle gerçekleştiriliyor. Vagonların sinyalizasyon uyumu ve kumanda edilebilirliği ölçülerek tüm ihtimallere göre güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor. Testlerin bitiş takvimine göre açılış için gün verilecek.

    Büyükşehir Belediyesi yetkilileri en geç ağustos ayına kadar hattın hizmete açılmasını planlıyor. Teknik altyapı ve detayları sona eren metro hattı, Anadolu yakasının en önemli ulaşım ağlarından biri olarak hizmet verecek. Metrobüs, Marmaray, deniz ulaşımına direkt entegre olması nedeniyle toplu taşıma konforunun artırılması ve araç trafiğinin azaltılmasını sağlayacak.

    Etiketler: istanbul , Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri