İstanbulkart vize işlemi nedir?
Toplu ulaşım araçlarında klasik kağıt bilet veya jeton yerine kullanılan, içerisine elektronik para yüklemesi yapılabilen İstanbulkart ile ilgili en çok soru sorulan konulardan biri de vize işlemi. Başta öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlayan İstanbulkartın kullanımına devam edilebilmesi için vize işlemini gerçekleştirmek gerekiyor. Peki, İstanbulkart vize işlemi nedir?
BELBİM A.Ş şirket politikalarımız gereği istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Bu güncellemenin bir diğer adı vize işlemidir.;
Kartınızın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesinden itibaren son vize tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz.
Kartınızın son vize tarihinden önce güncelleme işlemi yapılmazsa kartınız bloke olacaktır veya tam tarifeye geçecektir.
Güncelleme tarihlerinde şehir dışında bulunmanız durumunda kartınızı güncelleme hakkınız 5 yıla kadar devam edecektir.
Kartımı Nasıl Güncellerim?
Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.
Ücretsiz Kartlar İçin;
1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.
2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
İndirimli Kartlar için;
1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.
2. Biletmatik ekranında "5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.
3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.
4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
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