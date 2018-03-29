İstanbul'daki milyonluk mirasa çökmüşler! 22 daire, bina, nakit...

Hatice Güzin Göllü, yıllarca bugünkü isimleriyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak çalışmıştı. Göllü, 16 Aralık 2015’de hayatını kaybetti. Yasal mirasçısı yoktu ancak geride hatırı sayılır bir mal varlığı bırakmıştı.

Kadıköy’deki Merdivenköy Mahallesi’ndeki Güzin Sitesi’nde 22, Kadıköy Moda Caddesi’nde bir dairesi vardı. Caferağa Mahallesi’ndeki bir binanın 3’te 1 hissesi de Göllü’ye aitti. Göllü’nün vefatı, kendisini tanıyan bazı kişileri hareketlendirmişti. Noter Başkâtibi Ayhan K., Ahmet K., Tamer O. ile Murat G., mirası ele geçirmek için plan yaptı.

SAHTE EVLATLIK BELGESİ HAZIRLADILAR

Polisin tespitlerine göre; Göllü vefat ettikten sonra çetenin üyesi Ahmet K. adına 1980 yılında hazırlanmış gibi gösterilen sahte bir “evlatlık belgesi” düzenlendi. Çete, 1980 yılında görevde olan bir hâkimin ve Göllü’nün sahte imzaları ile hazırlanan “sahte evlatlık belgesi” ile Doktor Göllü’den kalan dairelerin 60 bin TL’lik kiralarını topladı. Kira parasıyla yetinmeyen çetenin bir sonraki hedefi Göllü’nün banka hesapları oldu.

Çete, sahte evlatlık belgesi hazırladığı Ahmet K.’ya bu kez yasal mirasçı olduğunu belirten sahte veraset ilamı hazırladı. Çete bu sahte belgelerle, Göllü’nün farklı bankalardaki hesaplarında bulunan 1 milyon 902 bin TL ve 80 bin doları çekti.

Aldıkları kira ve bankalardan aldıkları paralarla lüks bir yaşam sürmeye başlayan çete üyeleri, bu kez Göllü’nün 25 milyon TL değerindeki gayrimenkullerine göz dikti. Çete üyeleri, sahte belgelerle daireleri tek tek üzerlerine geçirdi.

İMZALAR SAHTE ÇIKTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine çeteyi mercek altına aldı. Evlatlık belgesinde ismi ve imzası kullanılan hâkimin emekli olduğu belirlendi. “Akıl sağlığı yerindedir” raporu alınan emekli hâkimden imza örneği alındı. Vefat eden Doktor Hatice Güzin Göllü’nün 1974 ve 1980 yılları arasında çalıştığı hastanelerdeki imza ve elyazısı örnekleri de bulundu. Belgedeki yazı ve imzalar Polis Kriminal Laboratuvarı'nda karşılaştırıldı. “Evlat Edinme” kararındaki imzaların sahte olduğu saptandı. Mahkeme veraset ilamı kararı belgesinin de sahte olduğu anlaşıldı.

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitlerin ardından, İstanbul ve Sakarya’da 6 adrese yaptığı baskında, sahte belgeleri hazırladığı belirlenen Noter Başkâtipliği ve uzlaştırıcılık yapan Ayhan K., sahte mirasçı olan kaportacı Ahmet K., hukuk bürosu çalışanı Murat G. ve tercüme bürosu sahibi Tamer O.’yu gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Göllü’nün tüm mal varlığına tedbir konulurken, 4 kişinin “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla sorguya alındığı bildirildi.