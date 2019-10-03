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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

İstanbul'daki barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

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İstanbul'daki barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'daki barajların su seviyesi, bu yıl ilk kez yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 48,27 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı azaldı.

19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, 15 gün içinde yüzde 48,27'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı, yüzde 4,12'yi buldu.

Su seviyesi en çok azalan barajların başında Pabuçdere ile Kazandere geldi. Pabuçdere'de su oranı yüzde 10'nun altına gerileyerek yüzde 9,56 olurken, Kazandere'de ise bu oran yüzde 19,19 oldu.

Mevcut diğer barajlardaki su seviyesi şöyle: Elmalı yüzde 73,23, Terkos yüzde 64,89, Darlık yüzde 53,42, Büyükçekmece yüzde 48,59, Ömerli yüzde 48,08, Sazlıdere yüzde 44,63, Alibey yüzde 39,04 ve Istrancalar yüzde 35,40.

Eylül 2010 ile Eylül 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 22,52'ye gerilerken, 2016'da yüzde 44,76, 2019'da ise yüzde 48,27 oldu.

İstanbul'da günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketiliyor. 10 barajdaki su miktarı 419,39 milyon metreküpe düşmüş durumda.

Barajlardaki su miktarı şöyle:

Baraj Su miktarı (metreküp)

Ömerli 113,16 milyon

Terkos 105,28 milyon

Büyükçekmece 72,37 milyon

Darlık 57,42 milyon

Sazlıdere 39,60 milyon

Alibeyköy 13,33 milyon

Elmalı 7,03 milyon

Pabuçdere 5,59 milyon

Kazandere 3,34 milyon

Istrancalar 2,21 milyon

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