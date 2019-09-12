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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.09.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

İstanbul’da yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı!

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İstanbul Maslak’ta bir kadının yolun karşısına geçeceği esnada taksinin çarpması ile ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Maslak’ta geçtiğimiz ay sabah işe giderken yolun karşısına geçmek istediği esnada bir taksinin çarptığı kadının ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 7 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 08.55'de Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sigorta şirketine gitmek üzere sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen Somnur Dalmaz, kaldırımda yürüdüğü esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan 34 TAP 38 plakalı taksinin sürücüsü Yasin Müslü, aniden yola atlayan Dalmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kadın yere savruldu. Kazada kadın, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza hakkında çalışma yaparak, tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, Dalmaz’ı “karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek” maddesinden kusurlu buldu. Kaza anının görüntüleri ortaya çıkarken, kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

“DURUMU AĞIRMIŞ”

Kazaya tanık olan Serdar Avcı, “Kadın karşıya geçerken hızlı gelen taksi kadına çarpıyor. Kadın da fark etmemiş, içeride koştu zaten ambulans falan çağırdılar. Kadına kimse müdahale etmedi, acil bir şey olur diye ambulans beklendi. Sonrasında ambulans geldi, müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Hanımefendinin durumu ağırmış” dedi.

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