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    İstanbul’da yakalandı! Tam 800 bin dolar…

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    26.05.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaralarını takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte para basarak esnaflar üzerinden paraları piyasaya süren H.T.’yi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada sahte 800 bin dolar ele geçirildi.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seri numaralarını takibe aldıkları sahte paraların İstanbul üzerinden ülkeye dağıldığını belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma ekipler, H.T. isimli şahsın imal ettiği sahte paraları, döviz büroları ve esnaflar üzerinden İstanbul’un çeşitli bölgelerinde piyasaya sürdüğünü tespit etti.

    ARACININ KOLTUĞUNA SAKLAMIŞ

    Sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliyi ve evini günlerce fiziki takibe aldı. H.T’nin aracıyla sahte paraları piyasaya süreceği sırada operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan H.T.’ye ait araçta yapılan aramada şüpheli tarafından aracın arka koltuğuna zulalanmış vaziyette piyasa değeri 800.000 bin dolar olan iki bin 800 adet sahte para ile çok sayıda sahte çek ele geçirildi. Şüpheli H.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: son dakika , gündem
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