İstanbul’da yakalandı! Tam 800 bin dolar…

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seri numaralarını takibe aldıkları sahte paraların İstanbul üzerinden ülkeye dağıldığını belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma ekipler, H.T. isimli şahsın imal ettiği sahte paraları, döviz büroları ve esnaflar üzerinden İstanbul’un çeşitli bölgelerinde piyasaya sürdüğünü tespit etti.

ARACININ KOLTUĞUNA SAKLAMIŞ

Sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliyi ve evini günlerce fiziki takibe aldı. H.T’nin aracıyla sahte paraları piyasaya süreceği sırada operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan H.T.’ye ait araçta yapılan aramada şüpheli tarafından aracın arka koltuğuna zulalanmış vaziyette piyasa değeri 800.000 bin dolar olan iki bin 800 adet sahte para ile çok sayıda sahte çek ele geçirildi. Şüpheli H.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.