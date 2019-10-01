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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
01.10.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

İstanbul'da yakalandı! Her şeyi itiraf etti

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İstanbul'da yakalandı! Her şeyi itiraf etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'borç' yüzünden tartışığı arkadaşını öldürüp bir aracın bagajına sakladıktan sonra kayıplara karışan Nijerya uyruklu Ehiremen Sunday Osemeahon İstanbul'da yakalandı. KKTC'ye teslim edilen zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi.

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NE OLMUŞTU

Lefkoşa'daki Okullar Yolu Sokak'ta, park halindeki ML 819 plakalı otomobilden kötü koku geldiğini belirten mahalleli polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen polisler bagajda, battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulmuştu.

Yapılan otopside, cansız bedenin, 9 gündür haber alınamayan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi Nijeryalı Obasanje Adeola Owoyalr'ye (33) ait olduğu belirlenmişti.

Temmuz ayında meydana gelen olay sonrası araştırma başlatan polis, öğrencinin kaldığı eve baskın düzenlemiş, evdeki Nijeryalı 11 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Dairede yapılan incelemelerde ise kan lekelerine rastlanmış, kanlı vazo ve satıra ise el konulmuştu.

Yapılan incelemelerde; olayın bir numaralı sanığı olan Ehiremen Sunday Osemeahon'un İstanbul'a kaçtığı belirlenmişti.

BORÇ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre öldürülen Owoyalr ile zanlı Osemeahon, birlikte kaldıkları dairede borç yüzünden tartıştı.

Tartışma büyüyünce Osemeahon, Owoyalr'ın kafasına evde buluna vazoyla vurdu.

Owoyalr'ı defalarca bıçaklayan Osemeahon, cesedi de 3'üncü kattan aşağıya attı ardından bir battaniyeye sardıktan sonra bir aracın bagajına koydu ve Türkiye'ye kaçtı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

KKTC polisi, İstanbul polisi ile iletişime geçti. Yapılan ortak çalışma sonucunda Ehiremen Sunday Osemeahon 29 Eylül'de İstanbul'da yakalanarak KKTC makamlarına teslim edildi.

Mahkemeye çıkarılan Osemeahon'un suçunu itiraf ettiği öğrenildi. 

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