TV programlarına bile çıkan sahte doktor yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan bir kişinin hastaları dolandırdığı yönünde bilgi aldı. Bazı ulusal kanallardaki programlara da katılan Turan 1985-1986 yıllarında Almanya Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını söylüyordu.

"10 BİN AMELİYAT"

10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatı yaptığını belirten Turan, 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğunu, 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini anlatıyordu. Şimdiye dek hiç bir hastasının ölmediğini belirtiyor, üniversitelere konuşmacı olarak gittiğini, öğrencilere seminerler verdiğini söylüyordu.

Ekipler yaptığı araştırmada, Cüneyt Turan'ın lise mezunu olduğunu, insan sağlığı hakkında yanlış bilgilendirme yaptığını belirledi.

PARA KARŞILIĞI

Bazı hastaların ultrason tahlil sonuçlarını Turan'a ulaştırdığı, Turan'ın da bu tahlilleri para karşılığı incelediği ve tedavi önerisinde bulunduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından ekipler Sultanbeyli'de operasyon düzenleyerek Cüneyt Turan'ı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyete getirilen Turan sorguya alındı.