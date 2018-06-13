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    TV programlarına bile çıkan sahte doktor yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    13.06.2018 - 19:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtarak hastaları dolandıran Cüneyt Turan gözaltına alındı. Bazı ulusal kanal programlarına da çıkarak sağlık programlarına katıldığı belirlenen Turan sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

    TV programlarına bile çıkan sahte doktor yakalandı

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan bir kişinin hastaları dolandırdığı yönünde bilgi aldı. Bazı ulusal kanallardaki programlara da katılan Turan 1985-1986 yıllarında Almanya Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi  ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını söylüyordu.

    "10 BİN AMELİYAT"

    10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatı yaptığını belirten Turan, 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğunu, 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini anlatıyordu. Şimdiye dek hiç bir hastasının ölmediğini belirtiyor, üniversitelere konuşmacı olarak gittiğini, öğrencilere seminerler verdiğini söylüyordu.

    Ekipler yaptığı araştırmada, Cüneyt Turan'ın lise mezunu olduğunu, insan sağlığı hakkında yanlış bilgilendirme yaptığını belirledi.

    PARA KARŞILIĞI 

    Bazı hastaların ultrason tahlil sonuçlarını Turan'a ulaştırdığı, Turan'ın da bu tahlilleri para karşılığı incelediği ve tedavi önerisinde bulunduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından ekipler Sultanbeyli'de operasyon düzenleyerek Cüneyt Turan'ı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyete getirilen Turan sorguya alındı.

    Sahte beyin cerrahı yakalandıİstanbul'da kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtarak hastaları dolandıran Cüneyt Turan gözaltına alındı. Bazı ulusal kanal programlarına da çıkarak sağlık programlarına katıldığı belirlenen Turan sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
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    Etiketler: gazetehaberleri , cüney turan , son dakika , haberler
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