İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 74 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, merkezli Fatih, Silivri, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon yaptı. 48 adrese yapılan operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen narkotik ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Polis adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken baskın yapılan yerlerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında baskın yapılan Zeytinburnu'ndaki adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Toplamda 48 adrese yapılan ve 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.74 şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.