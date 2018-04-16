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    İstanbul'da tünelde faciadan dönüldü..

    DHA
    16.04.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Üsküdar Tantavi tünelinde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken yoğunluğu yaşandı. Takla atan araçta bulunan bebek ile sürücü kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza saat 07.30 sıralarında Şileyolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde meydana geldi. İddialara göre tünel içinde araçlar seyir halindeyken bir anda trafik yavaşladı. Bu sırada önde seyreden otomobile arkadan gelen Ayhan Aziz’in kullandığı 34 BBC 384 plakalı araç çarptı. Bu araca da arkadan gelen içinde 2 kişi ve bir bebek bulunan 34 TJ 4642 plakalı otomobil çarptı.

    BEBEK BULUNAN ARAÇ TAKLA ATTI

    Çarpmanın şiddetiyle içinde bebek bulunan otomobil takla attı. Kazayı sürücü ve bebek yara almadan atlatırken kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

    Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atarak ters dönen otomobil çevredekiler ve polis ekipleri tarafından düzeltilerek çekiciye yüklendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan sürücü Ayhan Aziz, "Seyir halindeydik, trafik yavaşladı. Öndeki araç durdu. Öndeki araca vurduk. Arkadan gelen bize vurdu takla attı" diye konuştu.

    İstanbulda tünelde faciadan dönüldü..
    İstanbulda tünelde faciadan dönüldü..
    İstanbulda tünelde faciadan dönüldü..

    Etiketler: İstanbul , gündem
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