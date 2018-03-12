İstanbul'da tramvay raydan çıktı

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde seyir halindeyken, saat 21.30 sıralarında Şehitlik Durağı’nda raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine İEET’nin teknik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle hidrolik sistem borularının patladığını belirledi.



Duraklardaki tramvay yolcuları, İEET tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen otobüslere bindirildi.



METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA



Kazaya ilişkin Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT’den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir." denildi.



İETT’DEN AÇIKLAMA...



İETT’den yapılan açıklamada da, "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı’ da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 21 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.