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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.02.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

İstanbul'da trafikte dehşet anları! Öldüresiye dövdüler

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İstanbul Sancaktepe’de trafikte bilinmeyen bir nedenden başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahsı öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan iki çocuk babası 30 yaşındaki Sercan T.’nin önünü şahıslar kesti. Altı şahıs, önünü kestikleri Sercan T.’yi aracından zorla çıkararak sokak ortasında darp etmeye başladılar.

Çevredeki vatandaşların gözü önünde 6 kişi tarafından dövülen Sercan T. uzun süre kendisine saldıranlara direnmeye çalıştı. Ardından 6 saldırgan, darp ettikleri adamın iddiaya göre cep telefonu, cüzdanı ve aracını aldılar. Şahıslar aracı biraz ileride bırakırken olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı Sercan T.’yi tedavi edilmek üzere Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

''BİR ANDA YOLUMU KESİP BANA SALDIRMAYA BAŞLADILAR''

Sercan T. Hastane polisine verdiği ifadesinde, “Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yolumu kesip bana saldırmaya başladılar. Üzerimdeki telefonumu, cüzdanımı hatta arabamı bile çalıp gittiler” ifadelerini kullandı.

İstanbulda trafikte dehşet anları Öldüresiye dövdüler
''BÖYLE BİR ŞEYİ NE GÖRDÜM, NE DE DUYDUM''

Yaralının anne ve babası, olaydan haberdar olduktan hemen sonra hastaneye geldiler. Baba, olayla ilgili olarak “Böyle bir şeyi hayatım boyunca ne gördüm, ne de duydum” derken, faillerin bulunması için polise şikayette bulundu.

İstanbulda trafikte dehşet anları Öldüresiye dövdüler
GÖZALTINA ALINDILAR

Bu arada Sercan T.'ye saldıran şahısların polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, trafikte yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsı araçtan indiren şahıslar tekme tokat dövüyor. Trafikte vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken, şahıslar defalarca Sercan T.'yi yumrukluyor.

İstanbulda trafikte dehşet anları Öldüresiye dövdüler

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