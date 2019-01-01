Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yüzde 1
YÄ±lbaÅŸÄ± tatili dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da yollar boÅŸalÄ±rken trafik yoÄŸunluÄŸu da yÃ¼zde 1 seviyesine kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.
1 Ocakâ€™Ä±n resmi tatil olmasÄ±, Ä°stanbulâ€™da trafiÄŸe de yansÄ±rken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birÃ§ok baÄŸlantÄ± yollarÄ±nda trafikteki seyreklik dikkat Ã§ekti.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin trafik verilerine gÃ¶re saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 1â€™e kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kentte metrobÃ¼s ve otobÃ¼s duraklarÄ±nda da yoÄŸunluk gÃ¶zlenmiyor.
HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde araÃ§ yoÄŸunluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde de yolun boÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KadÄ±kÃ¶y ve AtaÅŸehir'de yollarÄ±n boÅŸ olmasÄ± dikkat Ã§ekti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yollarda rahat bir ÅŸekilde ilerledi.
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