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    İstanbul'da taksi manzaraları!

    İHA
    07.06.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağcılar'da bir taksici trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekti. Ataköy'de ise başka bir taksi şoförü, aracın içinde uyuşturucu madde kullandı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

    İstanbul'da iki ayrı noktada yaşanan taksici dehşeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, Bağcılar'da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekiyor. Taksicinin bıçak çektiğini gören vatandaşların da olay yerine toplandığı görülüyor. Kuryenin taksiciden uzaklaşmasıyla tartışma sona eriyor.

    İstanbulda taksi manzaraları

    Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise, Ataköy'de aracını sakin bir noktaya çeken ticari taksi şoförünün araç içinde uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.

    İstanbulda taksi manzaraları

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