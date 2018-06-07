İstanbul'da taksi manzaraları!

İstanbul'da iki ayrı noktada yaşanan taksici dehşeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, Bağcılar'da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekiyor. Taksicinin bıçak çektiğini gören vatandaşların da olay yerine toplandığı görülüyor. Kuryenin taksiciden uzaklaşmasıyla tartışma sona eriyor.





Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise, Ataköy'de aracını sakin bir noktaya çeken ticari taksi şoförünün araç içinde uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.