İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak su kesintisi için resmi bilgiler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Ocak su kesintisi listesi içerisinde Fatih, Kartal, Bağcılar ve Ataşehir yer alıyor. Planlı kesinti olarak planlanan bölgelerde şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışması yapıldığı aktarılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 14 Ocak İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen bazı bilgiler
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da meydana gelen su kesintisi hakkında resmi bilgiler İSKİ tarafından verildi. İşte, İSKİ'nin İstanbul'daki su kesintisi hakkında aktardığı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Kayışdağı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-14 09:31:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmutbey Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-14 09:09:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-14 10:09:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Petroliş Mah,Yakacık Yeni Mah,Çavuşoğlu Mah,Çarşı Mah,Yukarı Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah,Atalar Mah,Gümüşpınar Mah,Orta Mah,Karlıktepe Mah,Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-14 09:14:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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