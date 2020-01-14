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Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak su kesintisi için resmi bilgiler

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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak su kesintisi için resmi bilgiler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu,14 Ocak Salı günü meydana gelen kesintilerin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Ataşehir, Bağcılar, Fatih ve Kartal' su kesintisi için saat ve tarih bilgilerini veren İSKİ, kesintilerin hangi mahallelerde gerçekleşeceğini de belirtti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 14 Ocak İstanbul su kesintisi suların ne zaman geleceği hakkında merak edilen bazı bilgiler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Ocak su kesintisi listesi içerisinde Fatih, Kartal, Bağcılar ve Ataşehir yer alıyor. Planlı kesinti olarak planlanan bölgelerde şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışması yapıldığı aktarılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 14 Ocak İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da meydana gelen su kesintisi hakkında resmi bilgiler İSKİ tarafından verildi. İşte, İSKİ'nin İstanbul'daki su kesintisi hakkında aktardığı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Kayışdağı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-14 09:31:03.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Mahmutbey Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-14 09:09:25.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-14 10:09:52.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Petroliş Mah,Yakacık Yeni Mah,Çavuşoğlu Mah,Çarşı Mah,Yukarı Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah,Atalar Mah,Gümüşpınar Mah,Orta Mah,Karlıktepe Mah,Hürriyet Mah
Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-14 09:14:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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