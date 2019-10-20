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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
20.10.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

İstanbul’da şoke eden olay! E-5’te attı, otobüsün altında patladı…

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E-5 karayolunda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken genç, ikinci torpili ise egzozda patlattı. Korku dolu o anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı. O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.

TORPİLİ HEM OTOBÜSE ATTI HEM DE EGZOZDA PATLATTI

Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç, ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı. E-5 karayolunda bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının “polis geliyor” uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

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