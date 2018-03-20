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    İstanbul'da şoke eden kadın kavgası!

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçtiğimiz yıl çekildiği anlaşılan görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. İki kadın başka bir kadını arabadan indirip meydan dayağı atıyor...

    Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği belirlenen video sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın arkadaşıyla, lüks araçtan başka bir kadını indirerek meydan dayağı atıyor.

    ÇEVREDEKİLER BİLE DURDURAMADI

    Kadına önce hakaretler ve sinkaflı sözler sarf eden iki kadın hızını alamıyor. Arabadan sevgilisinin beraber olduğu kadını indirerek, arkadaşının da yardımıyla darp eden kadın, çevredekilerin müdahalesiyle bile durdurulamıyor

    Kalabalığın araya girmesiyle ayrılan kadınlar, uzun süre sakinleştirilemiyor. Görüntüler kavga yeninden başlamak üzereyken sona ererken, olayın nasıl nihayete erdiği merak konusu...

    İşte sosyal medyada kavgayla ilgili yapılan paylaşımlar:

     

    Etiketler: gündem
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