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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İstanbul’da şok görüntüler! Polis otosuna bile aldırmadı…

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İstanbul’da çekilen akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Okmeydanı mevkiinde lüks otomobilli maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini de kullanan maganda polis otosunun önünde de makas attı. Polis otosunu görünce “buna da makas atayım mı” demesi ise pes dedirtti.

İstanbul'da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında güpegündüz “makas” attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. TEM Otoyolu Etiler mevkisinde de makas atan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi.

“BUNA DA MAKAS ATAYIM MI”

Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen magandanın, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görünce, “buna da makas atayım mı?” diyen magandanın pes dedirtti. Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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