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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN / DHA
25.09.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok görüntü! Sahte polisler saunanın içinde böyle yakalandı...

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İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdukları turistlerin paralarını çalan yabancı uyruklu iki şüpheli filmleri aratmayan bir baskınla yakalandı.

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  • İranlı sahte polisler saunanın içinde böyle yakalandı
  • İranlı sahte polisler saunanın içinde böyle yakalandı
  • İranlı sahte polisler saunanın içinde böyle yakalandı
  • İranlı sahte polisler saunanın içinde böyle yakalandı
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Şüphelilerin baskın sırasında aynı sokakta sauna salonuna girdikleri, saunanın içindeki oturma bölümünün altında saklanırken yakalandıkları öğrenildi. Üzerlerinden pasaport çıkmayan ve İran uyruklu olduklarını söyleyen şüphelilerden Cavad I'nın(43) parmak izi incelemesi sonucu 1989 yılından bu yana sahte polis kimliği ile para çalmak suçlamasıyla başka isimlerle 6 kez yakalandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin turistlerin paraları çalmaları ile saunada yakalanma  anlar kameralara yansıdı.

TURİSTLER POLİSE BAŞVURARAK YARDIM İSTEDİ

İstanbul'da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sırasında ifade veren mağdurlardan İsveç vatandaşı Adnan N. "Yanıma yaklaşıp narkotik polisi olduklarını söylediler. Kokain kullandığımı iddia ettiler. Ben kabul etmeyince cebimdeki paraları görmek istediler. 2 bin 400 dolar parayı inceledikten sonra sahte olduğunu söyleyerek el koydular. Sonra yanımdan ayrılıp kayboldular." dedi.

POLİS 3 BİN OTOMOBİLİ İNCELEDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 4 olaydaki şüphelilerin de aynı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakalarının yapışkanlı harflerle değiştirildiği öğrenildi. Polis ekipleri değiştirilen plakaları bulabilmek için yaklaşık 3 bin otomobili inceledi. Sonunda şüphelilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Polis kiralık otomobillerin izini sürerek şüphelilerin Beyoğlu'nda kaldıkları evi tespit etti.

SAUNANIN İÇİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Ekipler belirlenen eve operasyon düzenledi. Eve  yapılan  baskın sırasında iki şüpheli hızla binadan ayrıldı. Polisin aramaları sonucu yan binada bulunan sauna salonuna kaçtıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için arama başlatıldı. Arama sırasında saunaya giren polis ekipleri oturulan tahta bölümün kapağını kaldırdıklarında şüphelilerle karşılaştı. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para çalmaları ile saunada yakalanmaları kameralara yansıdı.

1989 YILINDAN BERİ YAPIYORMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin üzerinden kimlik çıkmazken İran uyruklu olduklarını belirten şüpheliler isimlerinin Cavad I, ve Edari M.(23) olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar sonucu polis ilginç bir bilgiye ulaştı. Yapılan parmak izi incelemesinde Cavad I.'nın 1989 yılından bu yana sahte polis suçlamasıyla defalarca gözaltına alındığı her seferinde başka bir isimle kayıtlara girdiği öğrenildi. 1989 yılından sonra 1995 yılında bir kez, 2017 yılında üç kez gözaltına alınan şüphelinin 2018 Kasım ayında bir kez yakalandığı, hakkında kesinleşen 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine konduğu belirlendi. Şüphelilerin gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı öğrenildi.

4 OLAYLARI ÇIKTI

Polisin yaptığı inceleme sonucu şüphelilerin 24 Ağustos 2019 tarihinde İsveç vatandaşı Adnan N.'nin 2 bin 400 dolarını, 12 Eylül 2019 tarihinde Fatih'te Libya'lı Abdüllatif K.'nin 7 bin dolarını aynı tarihte Zeytinburnu Ürdün uyruklu Habip N.'nin 3 bin 100 dolarını ve 15 Eylül 2019 tarihinde Sirkeci'de Ürdün uyruklu Mustafa A.'nın 400 dolar, 1200 lira ve 300 İsrail Parasının çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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