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    İstanbul’da 2018 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İl il 2018 seçim sonuçları

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Tüm Türkiye gibi İstanbullular da 2018 seçim sonuçlarını merak ve heyecanla bekliyor. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili oy oranları sandıkların açılmasıyla birlikte belli olacak. Seçmenler, çifte seçim için oyunu kullandıktan sonra, akşam seçim sonuçlarını takip etmek için ekran karşısına geçecek. Bütün illerin seçim sonuçları verileri anlık olarak hurriyet.com.tr’de olacak. Peki, 2018 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Saatlerin ilerlemesiyle birlikte seçim sonuçlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Tüm yurt gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da sandıkların açılacağı, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı saati merakla sorguluyor. YSK’nın (Yüksek Seçim Kurulu) belirlediği saatte tüm yurtta oy verme işlemi sona erecek, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için verilen oylar müşavirler tarafından sayılacak. Cumhurbaşkanlığı için yarışan isimlerin yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oy oranları da hurriyet.com.tr üzerinden dakika dakika paylaşılacak.  Peki, İstanbul’da seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Yapılan değişiklikle oy kullanma saat aralığında ikili saat uygulaması 24 Haziran seçimlerinde geçerli olmayacak. Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

    SEÇİM SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haberler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını bugün saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

    SEÇİM GECESİ ANLIK SONUÇLAR HURRİYET.COM.TR'DE

    Etiketler: 2018 seçim sonuçları , secim2018 , son dakika , haberler
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