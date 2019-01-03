İstanbul'da sarı yelekli soygun
Fransa’daki eylemlerin sembolü olan sarı yeleklerle İstanbul’da soygun gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi işçilerinin kullandığı sarı yelekleri giyen 3 Gürcistan vatandaşı, Esenler Esnaf ve Şoförler Odası’na girerek 2 çelik kasadaki 20 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Hırsızlardan biri kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı
Esenler Esnaf ve Şoförler Odasına 2 Aralık 2018 gecesi 3 kişi girdi. Odadaki 2 çelik kasayı delerek açan soyguncular, kasalardaki 20 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Oda Başkanı Ercan Demir’in başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan kamera incelemesinde, 3 kişinin, olaydan önce Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi’ne girdikleri, burada bir süre kaldıkları, buradan işçilerin giydiği sarı yelekleri alarak çıktıkları belirlendi.
Daha sonra sarı yelekleri giyen 3 kişinin Esnaf ve Şoförler Odasına girdikleri ve 2 çelik çelik kasayı delerek içindeki 20 bin TL’yi aldıkları saptandı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olaya karışan 1 kişinin ev adresini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin Gürcistan vatandaşı Paata Shonaıa olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin yelekleri tanınmamak ve dikkat çekmemek için giydiklerini söylediği belirtilirken, Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Soyguna karışan 2 kişinin de arandığı bildirildi.
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