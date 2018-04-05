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    İstanbul'da sahil yolunu kapatan kaza

    İHA
    05.04.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Maltepe sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

    Kaza, sabah saatlerinde Maltepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RB 4174 plakalı araç sahil yolunda seyir halindeyken, 34 LAL 789 plakalı servis aracının yandan çarpmasıyla devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Aracın devrilmesiyle Maltepe sahil yolu bir süre trafiğe kapandı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan servis aracının sürücüsü ise "Ben buradan sağa dönüyordum, önüme bir otomobil geldi hızlı da değildim ama çarptım. çarpmanın etkisiyle otomobilin tekeri kaldırıma gelince devrildi" dedi Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: istanbul , Trafik kazası , gündem
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