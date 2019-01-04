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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Cemil ÖZDEMİR- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL (DHA)
04.01.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

İstanbul'da rezidansta yangın paniği

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İstanbul, Zeytinburnu'nda 9 katlı bir rezidansın 8'inci katında yangın çıktı. Yangın binada bulunan 30 kişi tahliye edildi.

Yangın, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. sokakta bulunan 9 katlı bir rezidansın 8. katında elektrik tesisatında başladı. Binadan dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada bulunan 30 kişiyi tahliye etti.   Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. 

Yangın sırasından binada bulanan Sümbül Biçer, "Biz beşinci katta oturuyorduk. Kapıyı bir açtık içerisi dumandan gözükmüyordu. Torunlarım vardı hemen onları kaldırdım. Sağolsun buranın elektrikçisi bizi yangın merdivenlerinden aşağıya indirdi. Her taraf duman doldu" diye konuştu.

"5 DAKİKA DAHA KALSAM ZEHİRLENİRDİM"

Bina sakinlerinden bir kişi ise,  "Birden elektrikler kesildi. Baktık evin içine duman geliyor. Panik yaptık. Baktık en üst kat ve alt katlardan duman geliyor. Hanım çok panik yaptı.  Bir koku geldi. Plastik bir şeyler yanıyor gibi. Daha sonra biz aşağıya indik. Dumanda beş dakika daha kalsam zehirlenirdim" dedi.

Yangında bir can kaybı yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

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