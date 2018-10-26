İstanbul'da polise silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt’ta devriye aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Esenyurt’ta akşam saatlerinde devriye aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis aracına isabet eden mermiler sebebiyle parçalanan camlardan hafif şekilde yaralanan polisler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Güvenlik kaynakları, polisin failleri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığını belirtti.
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