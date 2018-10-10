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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.10.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

İstanbul'da otobüste taciz! İfadeler ortaya çıktı

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İstanbul Ataşehir’de yolcu otobüsünde yaşanan taciz kavgası sırasında yolculara tornavida ve bıçakla saldırdığı iddia edilen 17 yaşındaki 2 şüpheli hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ataşehir'de bir yolcu otobüsünde yaşanan taciz kavgası sırasında yolculara tornavida ve bıçakla saldırdığı iddia edilen F.K.(17) ve F.M.(17) hakkında “basit yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret” ve “silahla tehdit” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yolcular saldırganlara müdahale etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Haziran 2018 tarihinde halk otobüsünde seyahat eden F.K.’nın bir kadına sürtünerek tacizde bulunduğu, başka bir kadına da bu amaçla yanaştığı anlatıldı. Kadınların tepki göstermesi üzerine saldırı amaçlı müştekiye yöneldiği ve kolundan tutarak iteklemeye ve vurmaya başladığı, daha sonra diğer yolcuların araya girerek şüpheliyi araçtan indirmek için şoföre kapıyı açtırdıkları belirtildi.

Kadına bıçakla saldırdı

Şüphelinin, durakta ‘benim bıçağım nerede lan’ diyerek otobüse tekrar bindiği, pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla iki kadına saldırmaya çalıştığı, kaçan kadın K.K.’yı yakalayıp tokatladığı ve bıçak savurduğu kaydedildi. Araya girmek isteyen yolcu F.Y.’yi elinden bıçakladığı, diğer şüpheli F.M.’nin ise tornavidayla müşteki K.K.’yı itekleyerek yere düşürdüğü ve F.K.’yı olay yerinden kaçırdığı anlatıldı.

"Cinsel tacizine maruz kaldım, şikayetçiyim"

İddianameye göre, mağdur kadın K.K. ifadesinde şüphelinin cinsel tacizine maruz kaldığını söyleyerek, şüphelinin kendisine hakaret ederek tokat attığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Olay sırasında bıçak ve tornavidayla yaralanan yolcu F.Y. de şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.

2 şüpheliye hapis istemi

Şüphelilerden tutuklu F.K.’nın, “basit yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret”, “silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 4 ay 5 günden 8 yıl 2 ay 20 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. F.M.’nin ise “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 2 yıldan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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