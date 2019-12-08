İstanbul'da ortalığı birbirine katmışlardı! Gözaltına alındı…

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.



Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücü İ.D'yi gözaltına aldı. Sürücü İ.D'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ayrıca araç sahibine plakasında değişiklik yapmaktan 412 lira ceza kesildi.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.