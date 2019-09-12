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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.09.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

İstanbul’da lüks otomobillerle 'drift' yaptılar

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İstanbul’da lüks otomobillerle 'drift' yaptılar

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli magandalar, sokakta dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Çekicinin üstünde patinaj çekerek ortalığı dumana boğan bir başka maganda ise o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Mega kentte ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen cadde ve sokaklarda “drift” terörü devam ediyor. Son olarak Maslak Atatürk Oto Sanayi’de toplanan bir grup lüks otomobilli magandadan biri, dakikalarca sokaklarda yanlama hareketi yaptı. Sanayini sokaklarını trafiğe kapatan magandalar, etrafında dönerek tozu dumana kattı. Abart egzoz kullanmayı da ihmal etmeyen maganda, ardından süratli bir şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.

İstanbul’da lüks otomobillerle drift yaptılar
Çekicinin üstünde patinaj çekti

Ümraniye’de kaydedilen bir başka görüntü ise, otomobilli maganda cadde ortasında kendi etrafında defalarca dönerek terör estirdi. Ortalığı dumana boğan maganda bir de çekicinin üzerinde patinaj çekti. Bir yandan yanlama yapması ve egzozdan gürültü çıkartan cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da lüks otomobillerle drift yaptılar


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