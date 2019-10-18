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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
18.10.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

İstanbul’da lüks araçlı düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

BAŞAKŞEHİR’de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar bulundukları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan magandalara ceza yağdı.

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  • İstanbulda lüks araçlı düğün konvoyu terörü
  • İstanbulda lüks araçlı düğün konvoyu terörü
  • İstanbulda lüks araçlı düğün konvoyu terörü
  • İstanbulda lüks araçlı düğün konvoyu terörü
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Başakşehir’de geçtiğimiz Cumartesi günü evlenen çifte eşlik eden yakınları ve arkadaşları yolu trafiğe kapattı. Kapattıkları yolda drift yapan magandalar trafikte terör estirdi. Araçlardan birinde çakar lamba olduğu görülürken, konvoydaki bir motorsitletler de peş peşe drift yaptı. Trafikte her türlü terör estiren magandalara vatandaşlar isyan ederken, görüntülerin internete düşmesinin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

Plakalarından tespit edilerek düzenlenen operasyonda, 34 MZ 0590 plakalı araç sürücüsü F.S., 34 AHM 237 plakalı araç sürücüsü G.G., 34 ADR 11 plakalı araç sürücüsü A.U., 34 EU 3290 plakalı araç sürücüsü U.K., 06 BM 0005 plakalı araç sürücüsü E.Ö.Z. yakalandı.

G.G’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 (Mezuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesi uyarınca 1002 TL,. A.U’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesine uyarınca 412 TL, U.K’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesine istinaden 412 TL, E.Ö.Z’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5010 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) 235 TL toplam 5245 TL para cezası ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

F.S’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesi uyarınca 5010 TL ceza uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
F.S’nin “askerlik kanununa muhalefet “ suçu nedeniyle araması olduğu da belirlendi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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