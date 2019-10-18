İstanbul’da lüks araçlı düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
BAŞAKŞEHİR’de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar bulundukları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan magandalara ceza yağdı.
Başakşehir’de geçtiğimiz Cumartesi günü evlenen çifte eşlik eden yakınları ve arkadaşları yolu trafiğe kapattı. Kapattıkları yolda drift yapan magandalar trafikte terör estirdi. Araçlardan birinde çakar lamba olduğu görülürken, konvoydaki bir motorsitletler de peş peşe drift yaptı. Trafikte her türlü terör estiren magandalara vatandaşlar isyan ederken, görüntülerin internete düşmesinin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.
Plakalarından tespit edilerek düzenlenen operasyonda, 34 MZ 0590 plakalı araç sürücüsü F.S., 34 AHM 237 plakalı araç sürücüsü G.G., 34 ADR 11 plakalı araç sürücüsü A.U., 34 EU 3290 plakalı araç sürücüsü U.K., 06 BM 0005 plakalı araç sürücüsü E.Ö.Z. yakalandı.
G.G’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 (Mezuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesi uyarınca 1002 TL,. A.U’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesine uyarınca 412 TL, U.K’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesine istinaden 412 TL, E.Ö.Z’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5010 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) 235 TL toplam 5245 TL para cezası ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
F.S’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesi uyarınca 5010 TL ceza uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
F.S’nin “askerlik kanununa muhalefet “ suçu nedeniyle araması olduğu da belirlendi.
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