Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İstanbul'da 'Kurt Kapanı15' operasyonu... Araçlar tek tek arandı

    İstanbul'da 'Kurt Kapanı15' operasyonu... Araçlar tek tek arandı

    DHA
    06.03.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile “Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştiriyor.

    HAVALİMANLARINDA SIKI DENETİM

    Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde de denetim yapıldı. Denetim de çok sayıda araç durdurularak içindekilere üst ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir araçtan kuru sıkı tabanca çıktı . Polis ekipleri tabancaya el koyarken, silahın sahibi polis merkezine götürülerek kabahatler kanuna göre hakkında işlem yapıldı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ayrıca yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

    İstanbulda Kurt Kapanı15 operasyonu... Araçlar tek tek arandıBOSTANCI'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

    Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.

    İstanbulda Kurt Kapanı15 operasyonu... Araçlar tek tek arandı

    Etiketler: Kurt Kapanı15 , İstanbul , GBT , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri