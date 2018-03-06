İstanbul'da 'Kurt Kapanı15' operasyonu... Araçlar tek tek arandı

HAVALİMANLARINDA SIKI DENETİM

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde de denetim yapıldı. Denetim de çok sayıda araç durdurularak içindekilere üst ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir araçtan kuru sıkı tabanca çıktı . Polis ekipleri tabancaya el koyarken, silahın sahibi polis merkezine götürülerek kabahatler kanuna göre hakkında işlem yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ayrıca yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

BOSTANCI'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.