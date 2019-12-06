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Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL (DHA)
06.12.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-19 denetim

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İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-19 denetim

İSTANBUL'da Kurt Kapanı denetimlerinin 19’uncusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kurt Kapanı 2019-19 denetimleri yapıldı. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Taksim Meydanı'nda da denetimler yapıldı

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