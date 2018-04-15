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    Ä°stanbul'da korkutan yangÄ±n

    Soner HASIRCIOÄžLU /Ä°STANBUL,(DHA)Â
    15.04.2018 - 07:01 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°STANBUL BahÃ§elievler'de gece saatlerinde 5 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n korku dolu anlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan Ã§atÄ±ya mÃ¼dahale etti. Ä°tfaiye ekipleri binada oturan vatandaÅŸlarÄ± tek tek tahliye ederken, apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda maddi hasar meydana geldi.Â 

    YangÄ±n BahÃ§elievler, SiyavuÅŸpaÅŸa Mahallesi'nde gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Aynur Sokak Ã¼zerinde bulunan 5 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede binanÄ±n tÃ¼m Ã§atÄ±sÄ±nÄ± sardÄ±. Bu sÄ±rada komÅŸularÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

    KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine Kocasinan, SiyavuÅŸpaÅŸa ve BakÄ±rkÃ¶y gruplarÄ±na baÄŸlÄ± itfaiye ekipleri gelerek yangÄ±na mÃ¼dahale etti. Ä°tfaiye ekipleri alev alev yanan Ã§atÄ±yÄ± sÃ¶ndÃ¼rerek kontrol altÄ±na aldÄ±. Â 

    VATANDAÅžLAR KORKU DOLU GÃ–ZLERLE Ä°ZLEDÄ°

    AyrÄ±ca, itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaÅŸlarÄ± da tek tek binadan tahliye etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri herhangi bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± hazÄ±r beklerken, polis ekiplerinin de olay yerinde tedbir aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Olay sonrasÄ± herhangi bir can kaybÄ± yaÅŸanmazken yangÄ±n Ã§Ä±kan binada maddi hasar meydana geldi.

    Binada oturan vatandaÅŸlar oturduklarÄ± apartmanÄ±n yanÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸkÄ±n gÃ¶zlerle izlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BinanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nÄ±n alev alev yanmasÄ± bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ayrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n da panik iÃ§erisinde olduÄŸu dikkat Ã§ekiyor. Â 

    Etiketler: istanbul , gÃ¼ndem
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