Ä°stanbul'da korkutan yangÄ±n

YangÄ±n BahÃ§elievler, SiyavuÅŸpaÅŸa Mahallesi'nde gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Aynur Sokak Ã¼zerinde bulunan 5 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede binanÄ±n tÃ¼m Ã§atÄ±sÄ±nÄ± sardÄ±. Bu sÄ±rada komÅŸularÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.



KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine Kocasinan, SiyavuÅŸpaÅŸa ve BakÄ±rkÃ¶y gruplarÄ±na baÄŸlÄ± itfaiye ekipleri gelerek yangÄ±na mÃ¼dahale etti. Ä°tfaiye ekipleri alev alev yanan Ã§atÄ±yÄ± sÃ¶ndÃ¼rerek kontrol altÄ±na aldÄ±. Â

VATANDAÅžLAR KORKU DOLU GÃ–ZLERLE Ä°ZLEDÄ°



AyrÄ±ca, itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaÅŸlarÄ± da tek tek binadan tahliye etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri herhangi bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± hazÄ±r beklerken, polis ekiplerinin de olay yerinde tedbir aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Olay sonrasÄ± herhangi bir can kaybÄ± yaÅŸanmazken yangÄ±n Ã§Ä±kan binada maddi hasar meydana geldi.



Binada oturan vatandaÅŸlar oturduklarÄ± apartmanÄ±n yanÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸkÄ±n gÃ¶zlerle izlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BinanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nÄ±n alev alev yanmasÄ± bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ayrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n da panik iÃ§erisinde olduÄŸu dikkat Ã§ekiyor. Â