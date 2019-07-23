İstanbul'da korkunç cinayet! 'Çığlık sesleriyle uyandık'

2 yıl önce boşanan Gülen Pamukcu (27) Sultangazi'de ailesine ait bir binanın bodrum katında yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmaların sıklaşması üzerine Pamukcu, evlenmekten vazgeçti ve nişanlısından ayrılmak istedi.



Ayrılığı kabul etmeyen nişanlısı, sabah saat 04.00'te Gülen Pamukcu'nun yalnız yaşadığı adrese geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Ali isimli şüpheli, uyandırdığı Pamukcu'yu bıçakladı. 5 yerinden genç kadını bıçaklayan şüpheli evden kaçtı. Genç kadının 'Beni kurtarın' çığlıklarını duyan ve aynı binada yaşayan 2 ağabeyi hızlıca aşağı indi.



Daireye giren 2 ağabey, kız kardeşlerini kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Pamukcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"4'NCÜ KATTAKİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI"



Hayatını kaybeden Pamukcu'nun komşusu Sevda Kayaoğlu, "Kızımız 27 yaşındaydı. Eşinden boşanmış, 1 çocuğu vardı. Çocuğu babaannesinde kalıyordu. Ankara'da tanıştığı kişiyle ikinci evliliğini yapacaktı.



Nişanlandılar. Kafaları uyuşmadı, ayrılmaya karar verdi. Ondan sonra bu kişi tehdit etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Bir sefer kızı Ankara'ya götürdü. Kızı 4'ncü kattaki balkondan aşağı attı. Kız da 'ben kendimi kurtarmak için attım' diye ifade verdi. Erkek arkadaşını kurtarmak için galiba öyle söyledi." dedi.

"ÇIĞLIK SESLERİYLE UYANDIK"



Olay günü yaşananları da anlatan Kayaoğlu, "Sabah 05.00'da çığlık seslerine uyandık. 'Beni kurtarın' diye çığlık sesi duyduk. 5 yerinden kızı bıçaklamış. Polisler ve sağlık ekipleri kapının önündeydi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede hayatını kaybetti. Bu yedek anahtar yaptırmış. Saat 04.00'te kapıyı açıp, içeri girmiş. Kız uyuyormuş. Sonra tartışmaya başlıyor. O anda bıçaklamış. Abileri aşağı inene kadar, kaçıp gitmiş." diye konuştu.

"ÖLÜMÜNE BIÇAKLAMIŞ"



Bir başka komşusu ise Zeynep Aydemir de, "Ben ambulansın sesini duydum. Aşağı indik. Kendisi ambulansa alınmıştı. En son hastaneye gittiğimizde, beyin tomografisi çekilirken yüzünü gördüm. Daha sonra yoğun bakıma aldılar. 2,5 saat sonra da hayatını kaybetti.



Üç tane kalçasından, 1 tane karnından, 1 tane de mide ile kalp arasından bıçaklanmış. Şahıs ölümüne bıçaklamış. Ne olursa olsun sonuçta kadın. En azından bir anne. 6 yaşındaki çocuğu yetim kaldı.



O çocuğa nasıl söyleyecekler, nasıl anlatacaklar? Ben de bir anneyim. Nasıl ifade edileceğini bilmiyoruz. İyi bir insandı, kötü bir insan değildi. Bunu yapanlar idam edilsin." diye konuştu.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.