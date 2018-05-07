Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ä°stanbul'da korku dolu dakikalar... Sesi duyan kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±

    Ä°stanbul'da korku dolu dakikalar... Sesi duyan kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±

    Ã–zgÃ¼r EREN -Murat DELÄ°KLÄ°TAÅž Ä°STANBUL (DHA)Â
    07.05.2018 - 17:57 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°STANBUL KaÄŸÄ±thane'de park halindeki beton mikseri yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ±ya kaydÄ±. Mikser bir evin oturma odasÄ±nÄ±n duvarÄ±na Ã§arparak durabildi. Kazada Ã¶len yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. BÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ duyan mahalle sakinleri kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.

    Kaza, TalatpaÅŸa Mahallesinden bir sokakta 16.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re 34 SG 2770 PakalÄ± beton mikserinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ inÅŸaata beton dÃ¶kmek iÃ§in sokaÄŸa girdi. ÅžofÃ¶r aracÄ± dik yokuÅŸta park edip araÃ§tan aÅŸaÄŸÄ±ya indi. ÅžofÃ¶rÃ¼n inmesinen kÄ±sa bir sÃ¼re sonra araÃ§, henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ±ya kaymaya baÅŸladÄ±. 20 metre kayan beton mikseri Ã¶nce evin penceresinin demir korkuluklarÄ±nÄ± sonrada aynÄ± evin oturma odasÄ±nÄ±n duvarÄ±na Ã§arpara durabildi. Ã‡arpmanÄ±n etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±.

    Ä°stanbulda korku dolu dakikalar... Sesi duyan kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±

    GÃ–ZYAÅžLARINI TUTAMADI

    O sÄ±rada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaÅŸadÄ± ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Mahalleli kazayÄ± hemen polis ekiplerine bildirdi.

    ÅžANS ESERÄ° Ã–LEN YADA YARALANAN OLMADI

    Åžans eseri o sÄ±rada sokakta kimsenin olmamasÄ± olasÄ± bir Ã¶lÃ¼m veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Polis ekipleri ÅŸofÃ¶rÃ¼n ifadesi alÄ±nmak iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

    Ä°stanbulda korku dolu dakikalar... Sesi duyan kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±

    'BÄ°R ANDA GÃœRÃœLTÃœ KOPTU'

    Ev sahibi Emir Demirci'' Burada uzanÄ±yordum, bir anda gÃ¼mbÃ¼rtÃ¼ koptu. YukarÄ±dan herhalde kamyon geldi, 'freni patladÄ± herhalde' dedi.Birden iÃ§eriye girince ben kendimi dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±m. Polis falan Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k, yaralanan falan yok" dedi.Â 

    Polisin kaza ile ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

    Â 

    SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (07.05.2018-2)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
    daha fazla video iÃ§in
    Etiketler: istanbul , KaÄŸÄ±thane , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri