Ä°stanbul'da korku dolu dakikalar... Sesi duyan kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±

Kaza, TalatpaÅŸa Mahallesinden bir sokakta 16.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re 34 SG 2770 PakalÄ± beton mikserinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ inÅŸaata beton dÃ¶kmek iÃ§in sokaÄŸa girdi. ÅžofÃ¶r aracÄ± dik yokuÅŸta park edip araÃ§tan aÅŸaÄŸÄ±ya indi. ÅžofÃ¶rÃ¼n inmesinen kÄ±sa bir sÃ¼re sonra araÃ§, henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ±ya kaymaya baÅŸladÄ±. 20 metre kayan beton mikseri Ã¶nce evin penceresinin demir korkuluklarÄ±nÄ± sonrada aynÄ± evin oturma odasÄ±nÄ±n duvarÄ±na Ã§arpara durabildi. Ã‡arpmanÄ±n etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±.







GÃ–ZYAÅžLARINI TUTAMADI

O sÄ±rada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaÅŸadÄ± ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Mahalleli kazayÄ± hemen polis ekiplerine bildirdi.

ÅžANS ESERÄ° Ã–LEN YADA YARALANAN OLMADI

Åžans eseri o sÄ±rada sokakta kimsenin olmamasÄ± olasÄ± bir Ã¶lÃ¼m veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Polis ekipleri ÅŸofÃ¶rÃ¼n ifadesi alÄ±nmak iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.







'BÄ°R ANDA GÃœRÃœLTÃœ KOPTU'

Ev sahibi Emir Demirci'' Burada uzanÄ±yordum, bir anda gÃ¼mbÃ¼rtÃ¼ koptu. YukarÄ±dan herhalde kamyon geldi, 'freni patladÄ± herhalde' dedi.Birden iÃ§eriye girince ben kendimi dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±m. Polis falan Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k, yaralanan falan yok" dedi.Â

Polisin kaza ile ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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