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Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK- İsa ALMAÇAYIR / DHA
11.12.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

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İSTANBUL'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor. Resmi rakamlara göre kentte 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor.

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  • İstanbulda kayıt dışı Suriyeli incelemesi
  • İstanbulda kayıt dışı Suriyeli incelemesi
  • İstanbulda kayıt dışı Suriyeli incelemesi
  • İstanbulda kayıt dışı Suriyeli incelemesi
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Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.  İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.

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