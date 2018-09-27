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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
27.09.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

İstanbul'da inanılmaz cinayet! Bir kavgada arkadaş, bir başka kavgada katil oldu!

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İstanbul'da inanılmaz cinayet! Bir kavgada arkadaş, bir başka kavgada katil oldu!

İstanbul'da ters yola girme tartışmasında komşu olduklarını öğrenip arkadaş olan 2 motosikletli kuryenin dostluğu, birlikte içki içtikleri bir eğlencedeki kavganın ardından işlenen cinayetle son buldu. Polisin motosikletinin üzerindeki amblem sayesinde yakaladığı cinayet şüphelisi Özkan K., 35 yaşındaki Veysel al'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

İkitelli, İETT garajı arkasında bulunan boş arazide 23 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletli kurye olan Veysel Al, birlikte içki içtiği bir kişi tarafından aralarında çıkan kavga sonucu karnından bıçaklandı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel Al hayatını kaybederken, motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Polis 400 dükkanda inceleme yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceledi ancak kaçan motosikletin plakasını belirleyemedi. Bazı görgü tanıklarının kaçan kişinin motosikletinin üzerinde 3 hilal amblemi bulunduğunu söylemesi üzerine araştırma bu yöne kaydırıldı. İkilelli bölgesinde motosikletli kurye çalıştıran yaklaşık 400 dükkanda inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu deposunda 3 hilal bulunan motosiklet bir lokantanın önünde park halinde bulundu.

Şüpheli polisi görünce cinayeti itiraf etti

Polis bir süre sonra motosikletin yanına gelen şüpheli Özkan K.'yı gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Özkan K. suçunu itiraf etti. Özkan K. poliste verdiği ifadesinde "Ben evimden çıktıktan sonra ters yola girmiştim. Karşımdan motosikletle gelen bir kişiyle bu yüzden tartıştık. Bana niye tersten geldiğimi sorunca, evimin yakın olduğunu söyledim. Aynı mahallede oturduğumuz ortaya çıkınca barıştık. Bana birlikte içki içmeyi teklif edince kabul ettim. Onun peşine takılarak içki içeceğimiz yere kadar onu takip ettim." dedi.

'Aramızda kavga çıktı bıçağı sallayıp kaçtım'

Olay yerinde birlikte içki içtiklerini anlatan Özkan K. "Sonra aramızda tartışma başladı. Hemşerilik meselesi yüzünden aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için belimdeki bıçağı rastgele salladım. Sonra oradan kaçtım." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Özkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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