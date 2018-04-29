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    Ä°stanbul'da iki araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

    Ali Kerem BENGÄ° - Ä°STANBUL,(DHA)Â
    29.04.2018 - 07:14 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul Tuzla'da iki aracÄ±n kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi de yaralandÄ±. Kaza, Åžifa Mahallesi D-100 Karayolu Ä°stanbul istikameti yan yolda saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.

    Ä°ddiaya gÃ¶re, 34 HT 4533 plakalÄ± Hasan DemirbaÅŸ yÃ¶netimdeki servis aracÄ± Ä°stanbul istikametine ilerlerken Ankara istikametinde gelen 34 VV 8995 PlakalÄ± Ä°sa Fidan yÃ¶netimdeki araÃ§la kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle Ä°sa Fidan'Ä±n aracÄ± yol kenarÄ±ndaki bariyerlere Ã§arparken Hasan DemirbaÅŸÄ±n servis aracÄ± ise yan yattÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAZADA BÄ°R KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°, BÄ°R KÄ°ÅžÄ° DE YARALANDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan Ä°sa FidanÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fidan saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Fidan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Hasan DemirbaÅŸ'Ä± yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin arÄ±dÄ±ndan ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

    KAZAYI Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N ARAÃ‡LARINI YOL KENARA PARK ETTÄ°LER

    D-100 Karayolu ve yanyolda kaza nedeniyle ve kazayÄ± izlemek isteyen vatandaÅŸlarÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± park etmesi sonucu trafik oluÅŸtu. Olay yeri incelemelerinin ardÄ±ndan Fidan'Ä±n cenazesi, ambulansa konularak Kartal DR. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza yapan otomobilin Ã§ekiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.

    Etiketler: Trafik kazasÄ± , gÃ¼ndem
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