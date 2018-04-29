Ä°stanbul'da iki araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

Ä°ddiaya gÃ¶re, 34 HT 4533 plakalÄ± Hasan DemirbaÅŸ yÃ¶netimdeki servis aracÄ± Ä°stanbul istikametine ilerlerken Ankara istikametinde gelen 34 VV 8995 PlakalÄ± Ä°sa Fidan yÃ¶netimdeki araÃ§la kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle Ä°sa Fidan'Ä±n aracÄ± yol kenarÄ±ndaki bariyerlere Ã§arparken Hasan DemirbaÅŸÄ±n servis aracÄ± ise yan yattÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA BÄ°R KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°, BÄ°R KÄ°ÅžÄ° DE YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan Ä°sa FidanÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fidan saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Fidan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Hasan DemirbaÅŸ'Ä± yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin arÄ±dÄ±ndan ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

KAZAYI Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N ARAÃ‡LARINI YOL KENARA PARK ETTÄ°LER

D-100 Karayolu ve yanyolda kaza nedeniyle ve kazayÄ± izlemek isteyen vatandaÅŸlarÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± park etmesi sonucu trafik oluÅŸtu. Olay yeri incelemelerinin ardÄ±ndan Fidan'Ä±n cenazesi, ambulansa konularak Kartal DR. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza yapan otomobilin Ã§ekiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.