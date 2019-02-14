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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.02.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

İstanbul'da iğrenç tuzak! Böyle kandırmışlar

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Türkiye'ye iş vaadiyle getirilerek zorla fuhuş yaptırılan Uganda, Özbekistan, Kırgizistan, Türkmenistan ve Kazakistan uyruklu 22 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi iş ilanıyla Türkiye'ye getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları, bazı kadınlara da senet imzalatarak borçlandırdıkları öğrenildi.

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  • İstanbulda iğrenç tuzak
  • İstanbulda iğrenç tuzak
  • İstanbulda iğrenç tuzak
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, bir kişiyi fuhşa sevk etmek ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 20 şüphelinin yakalanmasına, fuhşa zorlanan 35 yabancı uyruklu kadının kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerine Anadolu Yakası'nda 7 ilçede belirlenen 31 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen birinin yaşı küçük 20 şüpheli, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 22 kadın ile adreslerde bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilirken, adreslerde bulunan 30 kişiden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada 3 tabanca ve 3 şarjör ile 107 fişek, otomatik tüfek, 2 şarjör ile 106 fişek, Samuray kılıcı, kuru sıkı tabanca, şarjör ile 8 fişek, kadınlara ait 9 pasaport, 4 yabancı kimlik, sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı, 5,8 gram uyuşturucu madde, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 275 lira, 500 bin lira tutarında 5 senet, 48 cep telefonu, 50 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 taşıyıcı bellek ve fuhuş ticaretinde kullanılan 2 otomobil ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi iş ilanıyla Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları, bazı kadınlara da senet imzalatarak borçlandırdıkları öğrenildi. 

Zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. 

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