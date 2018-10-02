İstanbul'da güne yağmurla uyandı
İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.
İstanbul’da gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı yollarda su birikintileri oluştu.
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