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AA
11.12.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı var...

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Son dakika... İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı

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  • FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı
  • FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı
  • FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı
  • FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekipleri, FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 30 şüphelinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, birçok ilçede 33 hücre evi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 22'sini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro ve Türk Lirası, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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