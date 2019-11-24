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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
24.11.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da feci ölüm sonrası tekme ve tokat dövdüler!

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İstanbul’da feci ölüm sonrası tekme ve tokat dövdüler!

Kağıthane’de uyuşturucu madde etkisindeki genç çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gencin arkadaşları “torbacı” olduğunu iddia ettikleri bir şahsı darp etti.

Kağıthane’de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası yasa boğulan gencin arkadaşları, “torbacı” olduğunu iddia ettikleri bir şahsı darp etti. Çatıdan düşerek ölen gencin 4 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evlerinin pençelerinden aşağıya bakan vatandaşlar bir şahsın yerde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, hem çatıda hem de gencin düştüğü yerde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin 25 yaşındaki Emre Topal olduğu tespit edildi. Gencin olayın akşamında birlikte uyuşturucu madde kullandığı genç ise polis tarafından gözaltına alındı. Gencin ifadesinde, Emre Topal ile birlikte madde kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan gencin düştüğü çatının uç kısmının da kırık olduğu gözlendi. Gencin ölümü sonrası olay yerine gelen yakınları yasa boğuldu. Yakınları gencin yaklaşık 4 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ve çatıyı yol zannederek düştüğünü söylediler.

ÖFKELİ KALABALIK BİR GENCİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Öte yandan polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü esnada ölen gencin arkadaşları, caddeden geçen bir motosikletliyi tekme atarak yere düşürdü. Öfkeli kalabalık, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia ettikleri genci tekme tokat darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan genç koşarak uzaklaşırken, motosikleti ise kalabalık tarafından tekmelenerek kullanılamaz hale getirildi. Ardından genci darp edenlerden biri, “Bundan sonra uyuşturucuya savaş açıyorum” diyerek cadde ortasında bağırdı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

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