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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
13.11.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

İstanbul’da feci olay! Gençleri gören mahalleli sokağa döküldü…

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İstanbul’da feci olay! Gençleri gören mahalleli sokağa döküldü…

Kağıthane’de sokak arasında motosikletle süratli bir şekilde seyreden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu. Gençlerin yaralandığı feci kaza kameralara yansırken, mahalleli ise sokağa döküldü.

Kağıthane’de motosikletli genç ve arkadaşı araca çarparak takla attı. Metrelerce havalanan gençler yere savrularak yaralandı.Kaza, önceki hafta Çarşamba günü 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı motosiklete binen 16 yaşındaki sürücü, 15 yaşındaki arkadaşını da arkasına alarak yola çıktı. Gençler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra sürücü hız yapmaya başladı. Mahalledeki bir sokağa geldiğinde daha da hızlanan genç, virajı dönemeyerek sert bir şekilde park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkadaşları metrelerce havalanarak yere savruldu. Kaza sonucu 2 genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kazanın ardından sesleri duyan mahalle sakinleri koşarak olay yerine geldi. Yerde acı içerisinde kıvranan gençlerin başına giden vatandaşlar, yardımda bulunarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sokaktaki binalarda yaşayan vatandaşların neredeyse tamamının olay yerine geldiği kazada, yaralı gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zarar gören park halindeki araçtaki hasar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu.

İstanbul’da feci olay Gençleri gören mahalleli sokağa döküldü…

“ÇOK ÇOK HIZLIYDILAR, HASAR GÖREN ARACIN ARKASINDAKİ ARAÇ BİLE YERİNDEN OYNADI”

Kaza hakkında konuşan esnaf Tufan Yalçın, “15-16 yaşlarında motosikletli 2 delikanlı, o kadar hızlı gelip buradaki araca önden çarpıp üzerinden takla atarak yere düşüyor. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için kimsede yok. Zaten hasar gören aracın arkasındaki araç bile yerinden oynadı. Çok çok hızlıydılar. Bunlar zaten birkaç dakika yerde hareketsiz yattılar. Daha sonra mahalleli gelip yardım etmeye çalışıyorlar. Durumları normal değil. Çocukların gece saatlerinde ebeveynleri olarak nerede olduklarını araştırmamız gerekiyor. Buradan çıkacak mesaj da bence budur. Çünkü bu çocukların ailelerinin bu kazadan da haberi yoktur. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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