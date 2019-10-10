İstanbul'da en son ne zaman deprem oldu? İşte İstanbul deprem arşivi
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 5.8 şiddetinde meydana gelen Marmara Depremi'nin ardından, 4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı. İstanbul'da hissedilen depremin ardından birçok vatandaş, İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'da en son deprem ne zaman deprem oldu? İşte, Marmara ve İstanbul'da hissedilen son depremler.
İstanbul, 10 Ekim tarihinde yaşanan depremle bir kez daha sarsıldı. Son günlerde sıkça meydana gelen depremlerle birlikte vatandaşların tedirginliği de artmaya başladı. Özellikle İstanbul'da yaşanan son depremleri öğrenmek isteyenler Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgileri sorguluyor. işte, 1907 yılından 2008 yılına kadar arşivlenen İstanbul depremleri ve büyüklükleri...
|SN
|Tarih
|Zaman
|Derinlik(km)
|Ml
|Mw
|1
|1/22/1907
|02:41:00.0
|12
|4.6
|4.7
|2
|10/26/1923
|12:13:16.0
|24
|4.9
|5.3
|3
|9/1/1924
|15
|4.4
|4.6
|4
|6/10/1925
|04:45
|8
|4.5
|4.6
|5
|4/19/1962
|08:22:18.6
|10
|4.4
|4.6
|6
|9/18/1963
|16:58:14.8
|40
|6
|6.2
|7
|9/24/1963
|02:10:44.4
|10
|4.8
|4.9
|8
|4/18/1964
|21:52:54.0
|33
|4.1
|4.3
|9
|6/1/1967
|11:31:36.3
|10
|4.1
|4.3
|10
|8/6/1967
|14:09:33.0
|10
|4.4
|4.5
|11
|4/11/1985
|13:11:45.7
|6
|4.2
|4.4
|12
|10/26/1986
|04:49:29.9
|10
|4.2
|4.3
|13
|6/10/1990
|11:36:43.5
|6
|4.2
|4.3
|14
|2/12/1991
|09:54:58.9
|10
|5
|5.1
|15
|3/3/1991
|08:39:25.5
|10
|4.6
|4.7
|16
|8/17/1999
|01:31:56.3
|15
|4.2
|4.4
|17
|8/17/1999
|01:33:07.4
|7
|5.1
|4.8
|18
|8/17/1999
|01:47:03.8
|12
|4.3
|4.1
|19
|8/17/1999
|04:14:23.3
|10
|4.2
|4.4
|20
|8/17/1999
|05:54:42.1
|5
|4.2
|4.3
|21
|8/17/1999
|20:30:41.4
|15
|4
|4.2
|22
|8/19/1999
|14:15:57.9
|3
|4.2
|4.6
|23
|8/19/1999
|14:24:33.8
|5
|4
|4.2
|24
|8/19/1999
|15:17:45.4
|12
|4.9
|5
|25
|8/19/1999
|15:26:21.2
|4
|4
|4.2
|26
|8/20/1999
|09:28:55.9
|10
|4.5
|4.6
|27
|8/22/1999
|01:47:30.0
|24
|4
|4.2
|28
|8/31/1999
|22:28:33.8
|4
|4.1
|4.3
|29
|9/9/1999
|01:32:08.0
|11
|4.2
|4.1
|30
|9/18/1999
|00:48:25.1
|9
|4.6
|4.7
|31
|9/29/1999
|00:13:06.1
|12
|4.9
|5
|32
|10/20/1999
|23:08:20.1
|7
|4.7
|4.8
|33
|1/31/2000
|14:38:51.2
|10
|4
|4.2
|34
|7/7/2000
|00:15:30.9
|10
|4.5
|4.6
|35
|1/16/2001
|03:33:02.2
|13
|4
|4.2
|36
|5/16/2004
|03:30:48.7
|10
|4.3
|4.3
|37
|9/29/2004
|15:42:07.7
|13
|4
|4.1
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