İstanbul'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Türkiye'de meydana gelen deprem verilerini duyuran Kandilli ve AFAD son depremler listesine bir yenisini ekledi. Akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında "İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 24 Aralık depremler listesi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.35'te Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte, Türkiye geneli son depremler verisi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.12.24 22:35:03 40.8000 27.5410 16.6 -.- 3.5 3.2 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.24 22:35:03)
2019.12.24 21:33:13 36.4263 28.6902 6.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.24 18:48:50 39.5177 40.1312 8.1 -.- 2.8 -.- ELMALI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2019.12.24 16:53:09 38.8805 43.4025 20.2 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2019.12.24 16:47:34 37.1695 28.5968 27.1 -.- 1.3 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.12.24 16:21:15 37.2138 27.8553 0.0 -.- 1.8 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.24 16:20:53 39.5425 41.0592 4.1 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2019.12.24 14:48:37 36.1162 27.2752 11.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.12.24 14:32:51 40.8440 27.5815 8.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.12.24 14:22:57 39.5290 26.0227 8.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.24 14:00:05 40.4592 30.3470 0.0 -.- 1.4 -.- IHSANIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2019.12.24 13:06:53 40.2405 30.7887 0.0 -.- 1.8 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.12.24 13:02:22 40.2263 30.8188 0.0 -.- 1.4 -.- AHMETBEYLER-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.12.24 12:37:46 38.1357 41.3128 14.8 -.- 2.1 -.- BEKIRHAN-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2019.12.24 12:32:19 39.4732 28.1773 4.0 -.- 1.3 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.24 12:29:49 37.2915 31.8942 0.0 -.- 2.4 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.12.24 12:11:14 39.2752 40.3313 19.2 -.- 1.9 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2019.12.24 11:55:23 39.5777 41.0202 7.0 -.- 1.9 -.- SEYHHASAN-CAT (ERZURUM) İlksel
2019.12.24 10:38:19 37.9162 26.9348 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.24 08:39:16 36.6875 28.4275 31.2 -.- 2.3 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.12.24 07:00:51 38.4205 42.8922 14.3 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2019.12.24 06:08:15 40.4615 27.6515 3.1 -.- 1.6 -.- TUZLA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2019.12.24 05:45:43 38.1813 41.2887 18.8 -.- 0.9 -.- ESKICE-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2019.12.24 05:09:54 37.8127 29.7578 14.2 -.- 1.8 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.24 05:01:42 38.8567 26.9797 5.4 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.24 04:19:56 36.0988 27.3260 5.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.24 04:12:16 39.3502 27.9028 6.4 -.- 1.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.12.24 04:01:38 37.9517 42.9800 7.6 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel
2019.12.24 03:52:53 38.2435 42.8295 8.1 -.- 1.2 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2019.12.24 03:17:46 38.5190 39.6332 20.8 -.- 2.3 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2019.12.24 02:50:01 37.0587 30.3393 100.0 -.- 2.6 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.12.24 02:42:37 35.8350 29.3755 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.24 01:59:10 37.2983 30.5790 6.4 -.- 2.3 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2019.12.24 01:46:29 37.9718 42.9212 5.0 -.- 1.6 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2019.12.24 01:27:08 38.5217 25.8637 2.3 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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